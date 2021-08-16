Giresunspor - Galatasaray maçında şok bir olay yaşandı.

Maçın 63. dakikasında sarı-kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu bir tartışma yaşadı.

Kendi görev bölgesinden hızla Kerem'in yanına gelen Marcao, takım arkadaşını itip yumruk attı. İki tarafı sahadakiler güçlükle ayırırken hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesinin ardından Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

Büyük şok yaşayan Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bırakırken teknik direktör Fatih Terim, oyuncusuna destek oldu.

Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

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