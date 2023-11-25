Galatasaray Daikin nefes aldı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 yendi
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Galatasaray Daikin: Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler (Bihter Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Tashiro, Fatma Beyaz)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altundağ, Selin Nevruz, Buse Özden, Selena Leban, Elif Boran)
Setler: 23-25, 25-13, 25-22, 25-15
Süre: 97 dakika (27, 19, 27, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, Karayolları'nı 3-1 yendi.