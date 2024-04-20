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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

        Galatasaray Spor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de ikinci toplantının 25 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:58
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        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
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        Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 17.04.2024, 016 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, Kulübümüzün 'Olağan seçimli genel kurul toplantısı' 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

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