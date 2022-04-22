Galatasaray'da kritik duruşma bugün

Galatasaray'da 26 Mart'ta başlayıp 24 saat süren ve 27 Mart'ta sona eren mali genel kurulun ardından sular durulmuyor. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan'daki seçim ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verirken, Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek davada ilk duruşma bugün görülecek.
Üyelerden Fırat Develioğlu'nun, genel kurulun iptaline yönelik açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı alınırken ilk duruşma bugün 11.00'de yapılacak. Tedbir kararının kalkması halinde 30 Nisan'daki seçim yapılabilecek.
Aksi halde ise mahkemenin işleyişine göre hareket edilecek. Duruşmada kulüp avukatlarının yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da yer alacak.
GÖZLER BURAK ELMAS'TA
Bugünkü duruşmadan gelecek neticeye göre Galatasaray'da yeni dönem de hareketlenecek. İhtiyati tedbir kararının kaldırılmaması halinde başkan Burak Elmas'ın istifa edip etmeyeceği tartışmaları başlayacak.
- Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan'da seçim yapılamayacak.
- Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak.
- Başkan Burak Elmas'ın istifa ederek kulübü seçime götürmesi durumunda da seçim, 30 Nisan'a yetişmiyor. Başkan Elmas'ın istifası nedeniyle oluşacak seçim, tüzük gereği 21 günden önce yapılamıyor. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.
NE OLDU?
30 Nisan'da yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'a mahkemeden ihtiyati tedbir kararı geldi. Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimin tedbiren durdurulmasına karar verdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından; Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve hukukçular Nef Stadı'nda toplantı yaptı. Galatasaray, tedbir kararının kaldırılması için itiraz dilekçesinin sunulduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.
Galatasaray davaya itiraz ederken, bugün 11.00'de görülecek duruşma, seçimin kaderini belli edecek.
KONGRE 24 SAAT SÜRMÜŞTÜ
Galatasaray'ın 26 Mart'ta başlayıp 24 saat süren ve 27 Mart'ta sona eren mali genel kurulunda ibra edilmeyen Burak Elmas seçim kararı almış ve tüzüğün işleyişine saygı duyacaklarını dile getirmişti.
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