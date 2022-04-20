Galatasaray'da seçim şoku! Şimdi ne olacak?

30 Nisan'da yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'a mahkeme engeli... İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Galatasaray'ın 26 Mart'ta başlayıp 24 saat süren ve 27 Mart'ta sona eren mali genel kurulunda ibra edilmeyen Burak Elmas seçim kararı almış ve tüzüğün işleyişine saygı duyacaklarını dile getirmişti. Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun seçimin iptaline yönelik 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açmasının ardından mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve seçim iptal oldu.

50 BİN LİRA TEMİNAT

Mahkeme, 27 Mart 2022'de alınan genel kurul kararlarının uygulanması halinde meydana gelebilecek bir değişim ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar verdi.

Mahkeme, bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022'de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını karara bağladı.

GSTV'DEN GÖRÜNTÜ İSTENDİ

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV'den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul'un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi. Dilekçelerin verilmesi delillerin toplanmasının ardından ön inceleme yapılması kararlaştırıldı.

GALATASARAY KARARA İTİRAZ ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından; Başkan Burak Elmas, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve hukukçular Nef Stadı'nda toplantı yaptı. Galatasaray, tedbir kararının kaldırılması için itiraz dilekçesinin sunulduğunu resmi internet sitesinden açıkladı. Galatasaray Kulübü ve Divan'ın yaptığı itiraz sonrası cuma günü 11.00'de duruşma kararı çıktı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

30 Nisan'da seçimin olup olmayacağı konusunda nihai durum cuma günü netleşecek. Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek.

İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan'da seçim yapılamayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak.

İSTİFADAN 21 GÜN SONRA YAPILABİLİYOR

Başkan Burak Elmas'ın istifa ederek kulübü seçime götürmesi durumunda da seçim, 30 Nisan'a yetişmiyor. Başkan Elmas'ın istifası nedeniyle oluşacak seçim, tüzük gereği 21 günden önce yapılamıyor. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.

ADAYLAR NE DEDİ?

EŞREF HAMAMCIOĞLU: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim."

METİN ÖZTÜRK: "Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi, bunun biraz da bilinçli olduğunu zannediyorum, işi uzatabilir. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum."

NELER YAŞANDI?

GENEL KURUL 24 SAAT SÜRDÜ - BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

BAŞKANLIĞA İKİ ADAY

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

BURAK ELMAS MAHKEME İDDİALARINI YALANLADI

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddialar konuşulurken bu konuda önemli bir açıklama geldi.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, iddiaları reddederken "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

Dernekler masası müfettişlerinin kulüpte incelemeler yaptığı ve Galatasaray Genel Kurulu'nu oylama bir günü aştığı için iptal ettiği ve seçimin de iptal olacağı öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ DAVA ŞOKU

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

BURAK ELMAS'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesi aracılığıyla, İstanbul Valiliği tarafından açılan dava ve seçim süreciyle ilgili bir açıklama yayınladı. Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne dava açıldığını belirtip "Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI RENK SEÇİMİ YAPILDI

18 Nisan 2022 - Galatasaray’da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi oy pusulası renk seçimi gerçekleştirildi. Renk seçiminin ardından Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak.

KONGRE İÇİN TEDBİR KARARI ALINDI

19 Nisan 2022 - 10. Asliye Mahkemesi, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Galatasaray'da yeni seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.