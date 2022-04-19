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10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Galatasaray’da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor.

Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açtı.

Develioğlu'nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde davacı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022'de Genel Kurul Kararlarının uygulandığı belirtildi.

Mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Yönetim Kurulu tarafından 23 Nisan 2022'de yapılacak Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan 2022'de yapılması öngörülen ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

GSTV'DEN GENEL KURUL YAYIN GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV'den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul'un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi.

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların delilleri sunmalarının ardından ön inceleme duruşması yapılması takdirinde taraflara davetiye çıkarılmasına karar verdi.

TEDBİR KALKMAZSA NE OLACAK?

Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Ayrıca başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, tedbirin kaldırılması ve 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvurması bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

GENEL KURUL 24 SAAT SÜRDÜ

BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Yaklaşık 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokarak seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim."

Öte yandan Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

BAŞKANLIĞA İKİ ADAY

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde aday olan ve 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

BURAK ELMAS MAHKEME İDDİALARINI YALANLADI

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddialar konuşulurken bu konuda önemli bir açıklama geldi.

Kendisine ait Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, iddiaları reddederken "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

Dernekler masası müfettişlerinin kulüpte incelemeler yaptığı ve Galatasaray Genel Kurulu'nu oylama bir günü aştığı için iptal ettiği ve seçimin de iptal olacağı öne sürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ DAVA ŞOKU

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

BURAK ELMAS'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesi aracılığıyla, İstanbul Valiliği tarafından açılan dava ve seçim süreciyle ilgili bir açıklama yayınladı. Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne dava açıldığını belirtip "Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Mart 2022 tarihinde alınmış olan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI RENK SEÇİMİ YAPILDI

18 Nisan 2022 - Galatasaray’da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi oy pusulası renk seçimi gerçekleştirildi. Renk seçiminin ardından Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak.

KONGRE İÇİN TEDBİR KARARI ALINDI

19 Nisan 2022 - 10. Asliye Mahkemesi, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Galatasaray'da yeni seçim için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.