Galatasaray'da büyük değişim

Geçen sezon başında "gençleştirme" adına yapılan ancak istenen performans alınamayan oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen, tecrübeli futbolcuları kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezona yönetimi, teknik ekibi ve kadrosu değişerek girdi.

"Cimbom" yaz transfer döneminde kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Yaklaşık 29 milyon avro harcadı

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon avro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira ile Yusuf Demir'e 6'şar milyon avro bonservis ücreti vererek Türkiye'de bu sezon yapılan en pahalı 3 transferin 2'sine imza atmış oldu.

Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından bedelsiz kiraladığı dünyaca ünlü Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye yıllık 750 bin avro vererek önemli bir transferi çok uygun bir bedelle tamamladı.