Galatasaray Adası'na da ateş açıldığı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine ateş açılmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Galatasaray Adası'na ateş açıldığı ortaya çıktı.

Bebek'te bulunan Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, adanın camları kırıldı.