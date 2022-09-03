TFF'ye ateş açan zanlının ifadesi ortaya çıktı!

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

SİLAHI DOMATES TARLASINA ATMIŞ

DHA'da yer alan habere göre de şüphelinin kendisini yakalayan polislere, "Silahı yüzen evin arkasında bulunan sazlık alana attım" ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Polis gün boyu dalgıçlarında katıldığı arama çalışmalarında silahı bulamadı. Ancak daha sonra Cüneyt U'nun villasının içinde bulunan domates bahçesinde toprağa gömülü halde siyah bir beze sarılan iki adet tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Zanlılardan 24 yaşındaki Oğuzhan G.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU

Bu silahlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi. Silahların bulunduğu anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"CÜNEYT ABİ KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Diğer şüpheli Oğuzhan G. ise "Yüzen evde Cüneyt U. ile oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi.

Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi" dediği öğrenildi.

3. ZANLI, İLETİŞİME GEÇTİ

Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.