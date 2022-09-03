TFF'ye ateş açan zanlının ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili detaylara ulaşıldı. Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U.'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Diğer şüpheli Oğuzhan G.'nin ise "Yüzen evde Cüneyt U. ile oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi" dediği öğrenildi
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
TOPLANTI SIRASINDA SALDIRI OLDU
AA'da yer alan habere göre toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedildi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
18 SUÇ KAYDI VAR, GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.
EVİNDEN 2 TÜFEK, 2 SİLAH ÇIKTI
Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.
SİLAHI DOMATES TARLASINA ATMIŞ
DHA'da yer alan habere göre de şüphelinin kendisini yakalayan polislere, "Silahı yüzen evin arkasında bulunan sazlık alana attım" ifadesinin yalan olduğu ortaya çıktı. Polis gün boyu dalgıçlarında katıldığı arama çalışmalarında silahı bulamadı. Ancak daha sonra Cüneyt U'nun villasının içinde bulunan domates bahçesinde toprağa gömülü halde siyah bir beze sarılan iki adet tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.
OLAYDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU
Bu silahlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi. Silahların bulunduğu anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"CÜNEYT ABİ KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIĞINI SÖYLEDİ"
Diğer şüpheli Oğuzhan G. ise "Yüzen evde Cüneyt U. ile oturuyorduk. Ben bir ara dışarı çıktım. Geri döndüğümde Cüneyt abi bana kötü bir şey yaptığını söyleyerek otomobille oradan ayrılmamızı istedi.
Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek için merkeze bırakmamı istedi. Ben de onu bıraktım. Geri döndüm. Üzerimi değiştirip onun yanına gitmeye planlarken polisler geldi" dediği öğrenildi.
3. ZANLI, İLETİŞİME GEÇTİ
Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi | TFF'ye ateş açan zanlının ifadesi ortaya çıktı!/tff-ye-ates-acan-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-3517215
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