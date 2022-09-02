TFF'ye ateş açanların kimlikleri belli oldu!

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Show TV'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün saat 17.45 sıralarında düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan iki zanlının, ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zanlılardan Cüneyt U. 56 yaşında.

Saldırıyı düzenleyen zanlıların kimlikleri de belli oldu. Şüphelilerin, 56 yaşındaki Cüneyt U. ile 24 yaşındaki Oğuz G. oldukları öğrenildi.

Zanlılardan Oğuz G., 24 yaşında.



BİNAYA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde dün, Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açılmıştı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.

2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAKAN SOYLU: 11 BOŞ KOVAN VAR

Riva Tesisi'nde basına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize tüm futbol camiamıza geçmiş olsun.

Yakın yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar.

Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı" dedi.