Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün saat: 17.45 sıralarında düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan iki zanlının, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen zanlıların ise Cüneyt U. (56) ile 24 yaşındaki Oğuz G. oldukları ortaya çıktı.
Show TV'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dün saat 17.45 sıralarında düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan iki zanlının, ifadeleri alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Saldırıyı düzenleyen zanlıların kimlikleri de belli oldu. Şüphelilerin, 56 yaşındaki Cüneyt U. ile 24 yaşındaki Oğuz G. oldukları öğrenildi.
BİNAYA 5 KURŞUN İSABET ETTİ
TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde dün, Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açılmıştı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmazken binaya 5 kurşun isabet etti.
2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
BAKAN SOYLU: 11 BOŞ KOVAN VAR
Riva Tesisi'nde basına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize tüm futbol camiamıza geçmiş olsun.
Yakın yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar.
Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
SON DAKİKA | TFF'ye ateş açanların kimlikleri belli oldu! - Öne çıkan haberler/tff-ye-ates-acanlarin-kimlikleri-belli-oldu-3516973
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!