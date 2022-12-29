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Haberler Futbol Son dakika haberi Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti

Son dakika haberi Futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören Brezilyalı futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş: 29.12.2022 - 21:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Brezilya basını 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı.

3 DÜNYA KUPASI KAZANDI

1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyordu.

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