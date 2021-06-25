Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i 2021 takvimine yeniden dahil edildi. Türkiye yarışı Singapur Grand Prix'sinin tarihi olan 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacak.

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