Filenin Efeleri yarı finalde

Kupada yarı finale yükselen "Filenin Efeleri", ev sahibi Güney Kore ile yarın yarı final maçında karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

Salon: Seul

Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)

Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir)

Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15

Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25)