Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarına seslenerek, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMMde komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun" dedi.

Feyzioğlu yaptığı açıklamada, Meclis önünde bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına seslendi.

Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMMde komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" diye konuştu.

BARO BAŞKANLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Meclisin Çankaya Kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi.

Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İçeri alınmayan baro başkanları, CHP'li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti.

Baro başkanlarının bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.