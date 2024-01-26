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        Haberler Sağlık Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatının Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsünde yapıldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:04
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        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımı, "Tıp dünyasındaki yeni başarımızı Enstitü başkanımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dan dinleyelim" şeklinde duyurdu.

        Bakan Koca, "Daha önce de ilk dörtlü ve beşli çapraz karaciğer nakilleri bu merkezde gerçekleştirilmişti. Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6’lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor" dedi.

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