FETÖ'cü İnandı hakkındaki iddianame kabul edildi

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.
İnandı ifadesinde, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da anlattı.
Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği belirlenen İnandı'nın, yaklaşık bir yıl boyunca 17 kişinin bulunduğu yazışma grubundan örgütsel talimatlar verdiği de ortaya çıktı.
Programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespit edilen İnandı'nın, 13 arama gerçekleştirdiği ve 1206 mail alıp gönderdiği kayıtlara geçti.
İddianamede beyanına yer verilen İnandı, "Bahsedilen şifre ve kullanıcı adı bana aittir. ByLock programını, 2015'te İstanbul'a geldiğimde İsmail Köklü veya Ahmet Gürcan Çapraz kurmuştu. Kimlerle yazıştığımı hatırlamıyorum, bana isim ve soy isim sorulması halinde şahısların pozisyonları hakkında bildiğim kadarıyla bilgi veririm." ifadelerini kullandı.
İnandı'nın, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğuna ilişkin 8 tanık beyanı bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, "FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı belirlenen, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren şüphelinin, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." tespiti yapıldı.
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, 16 Temmuz'da mahkemeye gönderilmişti.
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