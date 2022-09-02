Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 15.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Batshuayi, bu maçlarda 14 gol atıp, 5 de asist yaptı.