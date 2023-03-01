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Haberler Futbol

Son dakika haberi Fenerbahçe'den itiraz açıklaması

Fenerbahçe, Kayserispor maçına deplasman taraftarının alınmayacağı kararının tebligatı ulaştığı bilgisini vererek, "Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Giriş: 01.03.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Fenerbahçe'den itiraz açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakaya Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından deplasman taraftarının alınmayacağı kararı alındı. Sarı-lacivertliler, alınan kararla ilgili tebligatın ulaştığı bilgisini vererek sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır."

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