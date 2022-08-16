Fenerbahçe'de Samatta, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Genk'e kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." denildi.

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.

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