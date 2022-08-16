ERMAN TOROĞLU: "Jorge Jesus, çok doğru bir açıklama yaptı. 'Arda daha çok yeni futbolcu, hakemle bu kadar konuşmaması gerekiyor' dedi. Genç falan demedi, söyledi. Sen daha yenisin, sen daha civcivsin. Sen horozların arasında yer kapmaya bak. Horozlar fazla çünkü. Sen daha civcisin, fazla hakemle işin olmaz. Kafanı eğ git."