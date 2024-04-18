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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:08
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        F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
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        Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

        Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı şöyle:

        34. hafta:

        26 Nisan Cuma:

        20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

        27 Nisan Cumartesi:

        16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

        19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

        19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

        28 Nisan Pazar:

        16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

        16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

        19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

        19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

        29 Nisan Pazartesi:

        20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

        35. hafta:

        3 Mayıs Cuma:

        20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

        20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

        4 Mayıs Cumartesi:

        16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

        19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        5 Mayıs Pazar:

        16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

        19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

        6 Mayıs Pazartesi:

        20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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