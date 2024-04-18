Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbi 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak
Futbolda Trendyol Süper Lig'in 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı şöyle:
34. hafta:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
35. hafta:
3 Mayıs Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)