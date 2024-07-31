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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği bildirildi.

İstihdam artışının yavaşladığına işaret edilen açıklamada, işsizlik oranının arttığı ancak hala düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." denildi.

Uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşılmasının hedeflendiği yinelenen açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiği görüşünde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olduğu vurgulandı. Banka'nın açıklamasında, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 5,25-5,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

POWELL: EYLÜL İLE İLGİLİ TOPLANTIYA İLİŞKİN BİR KARAR VERMEDİK Kararın ardından Fed Başkanı Powell basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar; REKLAM Para politikasında sınırlayıcı duruş sürüyor. İşsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor. Talep tarafında son 1 yıl içinde iyimser havanın devam ettiğini gördük. Bugün karar oy birliğiyle alındı. Enflasyonda aşağı yönlü bir hareket oluyor. Faizleri düşürme noktasına yaklaşıyoruz. Bu yıl sıfır faiz indiriminden, birçok indirime kadar senaryoları hayal edebiliyorum ama bu ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacak

Eylül ile ilgili olarak herhangi bir şekilde gelecek toplantıya ilişkin karar vermedik. Burada komitenin duruşu şu: Doğru noktaya gidildiği taktirde verilere bağlı ilerleyemeye devam ediyoruz. Risklere baktığımız zaman enflasyon tarafında güven kazanmaya devam ediyoruz bir şekilde eylülde faiz indirimi gelebilir. Bu ay neden olmadı diye sordunuz, biz "Artık faiz indirimine yaklaşıyoruz ama hala tam o noktada değiliz" diye düşündük. Hangi durumlarda faiz indirimi uygun olur, hangisinde olmaz konusunda bir örnek vermek isterim. Diyelim ki enflasyonun beklentiler noktasına geldiğini varsayalım. O zaman bir faiz indirimi mümkün olabilir ama enflasyon daha yapışkan olursa o zaman daha başka noktaya gidebiliriz. Ancak bunlar tek bir veriye bağlı olmayacak. Hepsinin toplamına bakıyoruz.

Faiz indirimi için enflasyona daha büyük güven gerekli. Faiz indiriminin zamanlaması ve hızı ekonomiye bağlı. Cari iş gücü piyasasını enflasyonist baskının kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde karar vermediğimizi tekrar söylüyorum. Bir adım geriye giderseniz, enflasyon aşağı geldi, hedefimize yaklaştık, işsizlik düşük... Bu tablonun devamı için her şeyi yapabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Akademisyenleri takip ediyoruz, diğer görüşleri takip ediyoruz ama bunlar görüşlerimizi etkilemiyor. Elimizden gelenin en iyisini kendi çerçevemizden yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde herkes bundan fayda sağlar. Kongre bizden apolitik bir şekilde görevimizi yapmamızı istiyor.

Seçimlere dair herhangi bir ölçüm yapmıyoruz. Bizim kendi tahminlerimiz, simülasyonlarımız var ancak olmamış bir seçimin sonuçlarına dayanarak bir şey yapmayız. Biz siyaset dışı bir kurumuz, herhangi bir politika ile bağlantımız olsun istemiyoruz. ART ARDA 8 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Banka'nın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen ay yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.