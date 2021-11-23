Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti. Güneş'in ölüm haberinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Hasan Fehmi Güneş, Türk siyaset dünyasının önemli aktörlerinden birisiydi. En zor dönemde İçişleri Bakanlığı yaptı. Devletin saygınlığını temel ilke edindi" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.