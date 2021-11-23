İçişleri'nden Hasan Fehmi Güneş için başsağlığı mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, vefat eden Hasan Fehmi Güneş'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve millete başsağlığı dilenerek, "Merhum Bakanımızın cenazesi 24 Kasım saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Sakarya Karapürçek'te toprağa verilecek." denildi.

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