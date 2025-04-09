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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktor Hamdi Oğrağ eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi balkondan düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!

        Antalya'da, Kepez Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, hastaneden gelen telefon sonrası, eşi ve çocuklarını uyandırmamak için çıktığı balkondan düştü. Ağır yaralanan doktor, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:19
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        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
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        Antalya'da yürek yakan olay dün sabaha karşı saat: 04.00 sıralarında yaşandı. Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, bir apartmanın 4. katında oturan ve yoğun bakım uzmanı olarak Kepez Devlet Hastanesi'nde çalışan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın telefonu çaldı.

        UYANDIRMAMAK İÇİN BALKONA ÇIKTI

        AA ve İHA'daki haberlere göre hastaneden gelen bu telefonu açmak ve evde uyuyan eşiyle çocuklarını uyandırmadan konuşmak için Oğrağ, evlerinin balkonuna çıktı.

        DENGESİNİ KAYBEDİP 4. KATTAN DÜŞTÜ

        Oğrağ, telefonda konuşurken bir anda dengesini kaybedip 4. kat balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, dün saat: 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Tecrübeli doktorun ailesi, yakınları ve meslektaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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