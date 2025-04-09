Antalya'da yürek yakan olay dün sabaha karşı saat: 04.00 sıralarında yaşandı. Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, bir apartmanın 4. katında oturan ve yoğun bakım uzmanı olarak Kepez Devlet Hastanesi'nde çalışan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın telefonu çaldı.

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UYANDIRMAMAK İÇİN BALKONA ÇIKTI AA ve İHA'daki haberlere göre hastaneden gelen bu telefonu açmak ve evde uyuyan eşiyle çocuklarını uyandırmadan konuşmak için Oğrağ, evlerinin balkonuna çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP 4. KATTAN DÜŞTÜ Oğrağ, telefonda konuşurken bir anda dengesini kaybedip 4. kat balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, dün saat: 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tecrübeli doktorun ailesi, yakınları ve meslektaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.