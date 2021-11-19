Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5,1 derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD açıklamasında ayrıca "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Kandilli'den yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 5,2 derinliği ise 5 km olarak kaydedildi.

"3 KÖYDE YIKILAN EVLER VAR"

Habertürk TV'ye konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Bizzat olay yerine doğru hareket halindeyim. İlk edindiğimiz bilgiye göre 3 köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbarlar aldık ancak can kaybına ilişkin olarak Allah'a şükür bir haber yok. O yıkıntı olan yerler devlet tarafından yapılacaktır. Deprem konusunda tecrübeliyiz artık. Bütün imkanlarımızla elimizden geleni yapacağız. Çok olumsuz bir durum şimdilik gözlemlemiyoruz." dedi.

"BU BÖLGEDE TALİ FAYLAR DA VAR"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof.Dr. Şerif Barış da, "Bu Kuzey Anadolu Fay Zon'u üzerindeki kırıklardan bir tanesi. Bu bölgede ana fay dışında tali faylar da var. Kuzey Anadolu Fay Zon'u Türkiye'nin en önemli deprem kuşaklarından biri. Benim öncelikli görüşüm deprem konusunda daha çok bilinçlenmek ve buna göre deprem kuşaklarının olduğu Türkiye'de önceden depremlere hazırlıklı olmaktır.

Ahırlarda da olabilir, konutun müştemilatında olabilir. Kerpiç binalarda basit sarsıntıda bile beklentinin ötesinde hasar olabiliyor. Can kaybının olmadığı bilgisi şimdilik bizi rahatlattı diyebilirim. Ama tek tek bütün köylere ulaşarak bu bilgiyi ilerleyen saatlerde sizinle paylaşabilirim. Şu anda can kaybı ve yaralı yok.

'BÜTÜN KÖYLERLE İRTİBATIMIZ VAR'

Bütün köylerle irtibatımız var. Jandarma AFAD ekiplerini bütün köylerimizi koordine etmiş durumdayız.Telefon hatlarında bir problem gözükmüyor. Devlet olarak haberleşmeyi sağlıyoruz.

En son İçişleri Bakanımız, bizzat sayın Süleyman Soylu Bey'in takip ettiği AFAD bilgilendirme toplantılarına katıldım bizzat. Öncesi ve sonrasında neler yapılabilir diye. Biz bu çalışmaları köy köy tatbikatlarla yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin rakımda yaşıyoruz biz. Burada kış şartları da çetin geçer. Karla mücadele, sel gibi felaketlerle ne şekilde davranmamız gerektiğine dair bunun eğitimini veriyoruz.

Ne kadar mücadele yaparsanız yapın, afet bir krizdir, orada biraz şaşırabilirsiniz. Devletimiz ve devletimizin diğer birimleri bu konuda epeyce tecrübeli. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hepsine geçmiş olsun diliyorum."

2 MAHALLEDEN HASAR İHBARI

Öte yandan Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.