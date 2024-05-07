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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Euroleague'de Final Four'a kaldı! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Euroleague'de Final Four'a kaldı!

        THY EuroLeague Play-Off 5. karşılaşmasında Panathinaikos konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'i 81-72 mağlup etti ve adını Final-Four'a yazdırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 23:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 01:21
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        Ataman'ın Panathinaikos'u Final Four'da!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e çıktı.

        OAKA Altion'da oynanan ve ilk çeyreğini Maccabi Playtika Tel Aviv'in 21-19 önde geçtiği karşılaşmanın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

        Başa baş mücadeleye sahne olan maçın üçüncü çeyreğinde rakibine 58-56 üstünlük sağlayan Yunan temsilcisi, üst üste sayılar bularak etkili başladığı son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 81-72 galip ayrıldı.

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        Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, seriyi 3-2 kazanarak 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e yükselme sevincini yaşadı.

        Ev sahibi ekipte, Kendrick Nunn 26 ve Kostas Sloukas 15 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown, 19 sayıyla salondan ayrıldı.

        Panathinaikos AKTOR, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-2) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

        THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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