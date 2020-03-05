HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi. İkili görüşme öncesi iki lider kısa birer açıklama yaptı.

Rusya lideri Putin, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu. Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık ama sizin buradaki çalışmalarınız nedeniyle görüşmeyi burada gerçekleştiriyoruz. Bu görüşme büyük önem arz ediyor. Bölge sıkıntılı. Dünyanın gözü burada. Burada alacağımız kararların bölgeyi ve ülkelerimizi rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunuyor. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

DİKKAT ÇEKEN ÇANTALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte Moskova'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan, havalimanında açıklama yapmazken, uçağa binişte 2 evrak çantası ile bir büyük çanta dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEKLENTİMİZ ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin Rusya ziyaretine ilişkin sorularına şu yanıtı verdi:

"Ziyaret öncesi Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz." cevabını verdi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Mühimmat vermek istiyoruz." açıklamasına işaret edilerek Türkiye'nin bu yönde bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" ifadelerini kullandı. Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek" dedi.

PUTİN ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi. İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.

KALIN: MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib’de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye’nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.