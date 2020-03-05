AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler konuşulacak. Rus uzmanlar, Türkiye ve Rusya'nın son zamanlarda gerilimin arttığı İdlib konusunda anlaşmaya varabileceğini düşünüyor.

Rus uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi öncesi İdlib'deki durumu ve ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkati çeken uzmanlar, İdlib konusunun, iki iki ülke ilişkilerine gölge düşüremeyeceğine inanıyor.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uzmanı Nina Komarevtseva, Rusya ve Türkiye'nin sıkı temas halinde olduğunu belirterek "İki ülke arasında son zamanlarda gelişen olumlu ilişkiler, liderlerin sürekli temas halinde olmasını, gerektiğinde telefon görüşmeleri yapmasını sağlıyor. Bu çok önemli. Kendi görüşünü aktarabilme, stratejik anlamda çıkarları tartışabilme imkanı, olası bir anlaşmanın yapılması ve barışın sağlanması için bir araçtır." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin tekrar test edildiğine işaret eden Komarevtseva, İdlib meselesinde çözümün iki ülkeye bağlı olduğunu vurguladı.

Komarevtseva, Erdoğan ve Putin'in bugün yapacağı görüşmenin ehemmiyetine dikkati çekerek, "Bu görüşme, liderlerin İdlib'deki durumla ilgili görüşlerini paylaşması için son derece önemli. İki lider, ilişkilere zarar vermeden İdlib meselesine çözüm bulabilir. Bu görüşme, İdlib konusunda son görüşme olmayabilir." yorumunu yapı.

Komarevtseva, Rusya ve Türkiye'nin temaslarını ve çeşitli düzeylerdeki diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

"TERAZİDE EKONOMİ, İDLİB MESELESİNDEN DAHA AĞIR BASAR"

Moskova merkezli Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi Uzmanı Andrey Çuprıgin de iki ülke arasında ekonomi alanındaki ilişkilerin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak "Teraziye bir yandan İdlib gibi meseleyi, diğer yandan da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri koyarsak, şüphesiz ekonomi ağır basacaktır. Türkiye ve Rusya arasında ekonomi, kültür, siyaset, jeopolitik alandaki ilişkiler, İdlib gibi geçici bir konu başlığından daha büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Çuprıgin, Rusya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyaç duyan komşular olduğunun altını çizerek, turizmin de iki ülke arasındaki önemli konu başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Rus turistlerin büyük çoğunluğunun tatil için Türkiye'ye gittiğini belirten Çuprıgin, "Ruslar, Türkiye'de tatil yapmayı tercih ediyor. Buna engel olunmamalı. Ruslar, Türkiye'ye gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi Uzmanı Vladimir Prohvatilov da Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki durumun üstesinden gelebileceğini belirterek, "İki ülkenin çıkarları uyuşmasa da Erdoğan ve Putin'in İdlib konusunda ortak noktada buluşabileceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.