Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor galibiyetinin ardından veda gibi açıklamalar yaptı. Oyuna son 10 dakikada dahil olan tecrübeli yıldız, "Fenerbahçe'de bana hangi görev verilirse yaparım. Çocukların okula, insanların işlerine gitmesi benim için önemli. 7 hafta devam edeceğim, futboldan sonra da benden ne istenirse yapacağım. Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem. Oğlum üzülüyor, 'Bırakma' diyor ama buraya kadarmış. Keşke EURO 2020'yi oynayarak futbolu bıraksaydım ama nasip böyleymiş. Oğlum Ömer Akif, Başakşehir'i tutuyor, benim de Fenerbahçe'den sonra gönlüm Başakşehir'de" ifadelerini kullandı.
10 DAKİKADA MAÇI DEĞİŞTİRDİ!
Öte yandan Emre Belözoğlu, galibiyete de damga vuran isimdi. Fenerbahçe, mücadeleye kötü bir giriş yaptı. 14. dakikada Ozan Tufan gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mensah'ın şık frikik golüyle geriye düştü. 79. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, oyuna dahil olurken oyunun kaderi de değişti. 39 yaşındaki tecrübe, 87. dakikada takımına penaltı kazandırırken Vedat Muriç beraberliği sağladı. Hemen 1 dakika sonrasında ise Emre'nin aldığı pasın ardından rakip kaleye muhteşem bir füze yollayan Gustavo takımına galibiyeti getirdi.
Emre böylece 1 penaltı ve 1 de asistle galibiyette büyük rol oynadı.
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