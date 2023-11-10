Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.823,62 %-0,23
        DOLAR 28,5597 %0,31
        EURO 30,5413 %0,31
        ALTIN 1.787,95 %-0,19
        FAİZ 41,69 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 20,63 %-0,32
        BITCOIN 37.019,00 %1,31
        GBP/TRY 34,9115 %0,16
        EUR/USD 1,0683 %0,18
        BRENT 80,89 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 2.923,29 %-0,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık'tan son dakika açıklama: Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor! - Ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor

        Emekliye 5 bin TL ödemesi yarın başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emekliye 5 bin TL ödemesi yarın başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ödemeleri 14 Kasım'da yapılacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlanacak.

        Habertürk'ün Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bu ödeme SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da yapılacak.

        Ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım ve ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara ise 13 Kasım'da söz konusu ödeme yapılacak.

        Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise söz konusu ödemeler 14 Kasım'da yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Habertürk Anasayfa