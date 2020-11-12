Transit'e 'elektrik' geldi

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

ABD'li otomotiv üreticisi Ford'un ticari modeli Transit'in yüzde yüz elektrikle çalışan versiyonu tanıtıldı. E-Transit adı verilen modelin dünya lansmanı Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa pazarında satılacak E-Transitler Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretilecek. Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan'ın, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde kritik bir rol üstleneceği aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının bahar aylarında satışa sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km'ye varan menzile sahip. Hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip modelin, yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabildiği, 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebildiği kaydedildi.

Öte yandan, Ford'un Avrupa'da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu 'Pro Power Onboard' özelliğinin, E-Transit'i 2.3 kw'a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürdüğü de paylaşıldı.

Van modelleri için bin 616 kg ve kamyonet modelleri için bin 967 kg'a varan yük kapasitesi sunan E-Transit'in, 198 kW (269 beygir) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motora sahip olduğu bildirildi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDEKİ ROLÜ ARTACAK'

Ticari araçlarda elektrikli ve hibrit teknolojisine geçişin önemine dikkat çeken Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Elektrikli modellere geçiş, ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Ford’un global elektrifikasyon stratejisi kapsamında, Ford Otosan’ın ticari araç üretimiyle önemli bir merkez olduğunun altını çizen Yenigün, "2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının yüzde 30’u aşması bekleniyor. Türkiye’nin ticari araç üretimindeki öncü rolü, elektrikli araçlara geçişle birlikte çok daha artacak. Türkiye otomotiv sanayisi için kilometre taşı niteliğinde olan bu gelişme, ülkemizin ticari araç üretiminde üstlendiği sorumluluğu ciddi ölçüde artıracak. Ürettiğimiz elektrikli araçları yurtdışı pazarlara ihraç edeceğimiz ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik katkı sağlayacağımız için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN VERGİSİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Haydar Yenigün, Türkiye’de elektrikli ve hibrit odağındaki yeni teknolojilerin desteklenmesinin, ticari araçlardaki Ar-Ge ve mühendislik gücünün geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Otomotiv sanayisinin tüm dünyada büyük bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Yenigün, "Avrupa başta olmak üzere birçok ülke yeni nesil çevreci araçların kullanımının yaygınlaştırılması için çok önemli yatırımları devreye almaya başladı. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde çok daha sıkı ve sıfır emisyonlu araçlara geçişi bir anlamda zorunlu kılacak mevzuat çalışmaları yürütülüyor. Söz konusu dönüşüm için yerli üretim rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi gerekli. Bu çerçevede, devletimizin hem ticari hem binek elektrikli ve hibrit araçlar üzerindeki vergi yükünü tekrar gözden geçirmesi, bu araçların ilk satın alma maliyetlerinin düşürülmesi için çeşitli teşvik ve destek mekanizmalarını devreye alması ve en önemlisi de bu araçların ülkemizde üretiminin özendirilmesi için yatırım teşvik sistemi çerçevesinde çeşitli yeni mekanizmalar kurulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.