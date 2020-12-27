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Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem Elazığ'ın merkezinde yerin 16 km derinliğinde meydana gelirken, Kandilli verilerine göre ise, Kavaktepe'de 5,6 büyüklüğünde ve yerin 6 km derinliğinde oluştu.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Soylu yaptığı başka bir açıklamada ise, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Erkaya Yırık "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yok. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapıyor" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında, "Dün Elazığ’da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler kırılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

PROF. BARIŞ: ARTÇI DEPREM, GAYET NORMAL

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Şerif Barış, "Bu depremin en büyük artçısı 5,8'e kadar olabilir demiştim. Bu gayet normal bir deprem olarak gözüküyor. 6,8'den büyük depremler artçı deprem olarak tanımlanır. Bu faya yakın kırılmayan faylar var. Artçı depremler bu fayların kırılmasıyla ilerleyen bir süreç" dedi.