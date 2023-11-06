Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.863,80 %2,05
        DOLAR 28,4324 %0,09
        EURO 30,5950 %0,38
        ALTIN 1.816,58 %-0,10
        FAİZ 38,06 %1,22
        GÜMÜŞ GRAM 21,22 %0,05
        BITCOIN 34.935,00 %0,73
        GBP/TRY 35,3019 %0,32
        EUR/USD 1,0755 %0,21
        BRENT 86,02 %1,33
        ÇEYREK ALTIN 2.970,06 %-0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Ekimde ihracat rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Ekimde ihracat rekoru

        Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. İthalatımız ise, Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekimde ihracat rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık. İthalatımız ise, Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir. Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık" dedi.

        Ayrıntılar birazdan...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        xAI, Twitter'a entegre olacak
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Habertürk Anasayfa