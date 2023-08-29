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        Ek MTV'de süre uzatıldı!

        Ek MTV'nin ilk taksitinin son ödeme tarihi değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk taksitin son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:56
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        Ek MTV'ye ek süre!
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        Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin son ödeme tarihinde değişikliğe gidildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında alınan karar kapsamında 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemeleri, 6 Eylül'e ertelendi.

        Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

        Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

        ÖDEMEDEN DEVİR İŞLEMİ VE MUAYENE YAPILAMIYOR

        Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

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        Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar uzatılırken, ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.

        Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

        Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

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