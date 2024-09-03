Ebru Acer, para masa tenisinde madalyayı garantiledi!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi para masa tenisinde temsil eden Ebru Acer, WS11 çeyrek finalinde ev sahibi Fransa'da Lea Ferney'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi
Giriş: 03.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:49
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi para masa tenisinde temsil eden Ebru Acer, WS11 çeyrek finalinde ev sahibi Fransa'da Lea Ferney'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Sporcumuzu yarı final karşılaşması Perşembe günü yapılacak.
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