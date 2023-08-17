Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

BEŞİKTAŞ'A TEPKİ: ÖZÜR BEKLİYORUZ

Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini için yayımladığı videoyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf!

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Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Galatasaray olarak Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz.

Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."

Beşiktaş'ın paylaştığı video:

İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.



Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ 😎 pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023

TETE, ZİYECH TRANSFERLERİ

Özbek, Tete'nin transferiyle ilgili olarak "Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak. Bazı bölgelere nokta atışı transferler yapacağız" dedi.

İstanbul'a davet edilen Hakim Ziyech transferi hakkında da bilgi veren Özbek, "Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız" diye konuştu.