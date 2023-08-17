Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki

        Galatasaray Başkanı Durusun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferi için yayımladığı videoyla ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, "Ülkeyi kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray olarak, Beşiktaş'tan özür bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

        BEŞİKTAŞ'A TEPKİ: ÖZÜR BEKLİYORUZ

        Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini için yayımladığı videoyla ilgili olarak şunları söyledi:

        "Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf!

        REKLAM

        Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Galatasaray olarak Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz.

        Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

        Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum."

        Beşiktaş'ın paylaştığı video:

        TETE, ZİYECH TRANSFERLERİ

        Özbek, Tete'nin transferiyle ilgili olarak "Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak. Bazı bölgelere nokta atışı transferler yapacağız" dedi.

        İstanbul'a davet edilen Hakim Ziyech transferi hakkında da bilgi veren Özbek, "Erden Timur konuyu takip ediyor. Olay çok taze, çok fazla detayı bilmiyorum. Biraz bekleyelim biz sizi bu konuda aydınlatırız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa