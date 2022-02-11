Covid-19 uyarısı: Yeni varyantlar olacak

Reuters / HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nden baş bilim insanı Soumya Swaminathan, koronavirüsün gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Swaminathan, dünyanın henüz COVID-19'un sonuna gelmediğini belirterek, daha fazla koronavirüs varyantıyla karşılaşacağımızı söyledi.

"PANDEMİNİN SONUNDA DEĞİLİZ"

Swaminathan, "Virüsün evrimleştiğini, mutasyona uğradığını gördük. Daha fazla varyant, daha fazla endişe varyantı olacak, bu yüzden pandeminin sonunda değiliz" diye konuştu.



