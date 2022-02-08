İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre, Dr. Cio-Peña, "İlk belirtiler, tıkanıklık ve üst solunum yolu enfeksiyonunun (boğaz ağrısı) belirtileri olma eğilimindedir. Bu semptomlar soğuk algınlığından farklı değildir. Bu karşılaştırma, semptomları olan ve COVID-19 testi yaptırmak yerine belirtilerinin soğuk algınlığı olduğunu varsayan kişiler nedeniyle Omicron vakalarının izlenmesini zorlaştıran bir karşılaştırma" dedi.