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Koronavirüsten korunmak isteyenlere ve Covid pozitiflere öneriler

Koronavirüsten korunmak isteyenlere ve Covid pozitiflere beslenme önerileri

Koronavirüsten korunmak veya hastalığı en hasarsız şekilde atlatabilmek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek şart. Uzman Diyetisyen Ceren İşeri, beslenmenin güçlü bir bağışıklık için en kolay değiştirilebilecek faktör olduğunu vurgulayarak önerilerde bulundu

08.02.2022 - 13:37 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Türkiye Covid-19 salgınında iki yılı geride bırakmak üzere. Hala hayatımızı ciddi bir şekilde etkileyen koronavirüsten korunmak veya hastalığı en hasarsız şekilde atlatabilmek için ise sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek şart.

  • Uzman Diyetisyen Ceren İşeri, "Metabolik olaylar, hormonlar, sirkadiyen ritim ve beslenme gibi pek çok faktör immün sistemi etkiler. Yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız ise oldukça önemli. Beslenme, güçlü bir bağışıklık için en kolay değiştirilebilecek faktördür" diyerek, beslenme konusunda dikkat edilecek hususlara vurgu yaptı. 

  • YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN! 

    Beslenme yetersizlikleri bağışıklığı azaltarak enfeksiyon riskini arttırabilir, hastalığa bağlı hastanede geçireceğiniz sürenin uzamasına veya sağlıklı bir bedenin parçası olan yağsız vücut kütlesinden yani kaslardan kayıplara sebep olabilir, kısacası yaşam kalitenizi azaltabilir! 

  • Öyleyse bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilmek için gerek makro (karbonhidrat, protein, yağ) gerek mikro (vitamin ve mineraller) besin öğelerinden yeterli ve dengeli miktarda tüketmeye özen gösterin.

  • SAĞLIKLI YEMEK TABAĞI MODELİNİ KULLANIN 

    Makro ve mikro besin öğelerinden yeterli ve dengeli beslenebilmenin yolu tüm besin gruplarını tüketmekten geçer. Sofraya oturduğunuzda, tabağınızı göz kararı ikiye bölün ve yarısını sebze ile doldurun. 

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