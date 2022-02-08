Uzman Diyetisyen Ceren İşeri, "Metabolik olaylar, hormonlar, sirkadiyen ritim ve beslenme gibi pek çok faktör immün sistemi etkiler. Yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız ise oldukça önemli. Beslenme, güçlü bir bağışıklık için en kolay değiştirilebilecek faktördür" diyerek, beslenme konusunda dikkat edilecek hususlara vurgu yaptı.