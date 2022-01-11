Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğu için görüştüğü Domenec Torrent İstanbul'a geliyor.
Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, hareketli saatler de yaşanmaya başladı. Listenin ilk sırasındaki isim ise Domenec Torrent... Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Peki Torrent kimdir?
14 Temmuz 1962'de dünyaya gelen İspanyol futbol adamı, 27 yaşında futbolu bıraktı ve antrenörlük hayatına başladı.
Palafrugell, Palamos ve Girona'da çalışan Torrent, 2007 yılında Barcelona B Takımı'nda Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak göreve başladı.
Torrent, 2008 yılında Guardiola ile birlikte Barcelona'nın A Takımı'nda çalışmaya başladı. Torrent bu dönemde 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanyol Kupası şampiyonluğu, 3 İspanyol Süper Kupası şampiyonluğu ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
İspanyol ismin Pep Guardiola ile sıradaki durağı Bayern Münih oldu. Torrent, Bayern Münih çatısı altında geçirdiği 3 senede 3 Bundesliga şampiyonluğu gördü.
2016'da Guardiola ile birlikte Manchester City'e giden Torrent, 2 sezon sonra ekipten ayrılma kararı aldı.
2018 yılında MLS ekibi New York City'nin başına geçen Torrent, burada 60 karşılaşmaya çıktı; 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Torrent, buradaki kariyerini 1,68 puan ortalamasıyla tamamladı.
Amerika defteri 2019'da kapanan tecrübeli isim, Temmuz 2020'de Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçti. Torrent'in 26 maçlık Flamengo kariyeri ise 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonuçlandı.
Torrent, Kasım 2020'den beri herhangi bir ekipte görev almıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!