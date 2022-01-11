Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğu için görüştüğü Domenec Torrent İstanbul'a geliyor.

Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, hareketli saatler de yaşanmaya başladı. Listenin ilk sırasındaki isim ise Domenec Torrent... Sarı-kırmızılı yönetim, Domenec Torrent ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Peki Torrent kimdir?

14 Temmuz 1962'de dünyaya gelen İspanyol futbol adamı, 27 yaşında futbolu bıraktı ve antrenörlük hayatına başladı.

Palafrugell, Palamos ve Girona'da çalışan Torrent, 2007 yılında Barcelona B Takımı'nda Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak göreve başladı.

Torrent, 2008 yılında Guardiola ile birlikte Barcelona'nın A Takımı'nda çalışmaya başladı. Torrent bu dönemde 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanyol Kupası şampiyonluğu, 3 İspanyol Süper Kupası şampiyonluğu ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İspanyol ismin Pep Guardiola ile sıradaki durağı Bayern Münih oldu. Torrent, Bayern Münih çatısı altında geçirdiği 3 senede 3 Bundesliga şampiyonluğu gördü.

2016'da Guardiola ile birlikte Manchester City'e giden Torrent, 2 sezon sonra ekipten ayrılma kararı aldı.

2018 yılında MLS ekibi New York City'nin başına geçen Torrent, burada 60 karşılaşmaya çıktı; 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Torrent, buradaki kariyerini 1,68 puan ortalamasıyla tamamladı.

Amerika defteri 2019'da kapanan tecrübeli isim, Temmuz 2020'de Brezilya temsilcisi Flamengo'nun başına geçti. Torrent'in 26 maçlık Flamengo kariyeri ise 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonuçlandı.

Torrent, Kasım 2020'den beri herhangi bir ekipte görev almıyor.