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Kerem Aktürkoğlu'yla Muslera'dan Fatih Terim'e veda

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi resmen sona ererken futbolcuları da tecrübeli çalıştırıcıya paylaşımlarla veda etti

10.01.2022 - 19:15 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray'ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019'da hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.

     

  • Son dönemde sportif açıdan istenilen sonuçların alınamaması, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınması ve Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. 

  • Galatasaray, Terim yönetiminde son 3 sezonda istediği performansı sergileyemedi. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı. Bu sezon kadroda büyük oranda değişikliğe giden Galatasaray, ligin geride kalan 20 haftalık periyodunda şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı.

  • Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elenerek taraftarına büyük üzüntü yaşattı. Galatasaray, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nın aksine UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir grafik çizdi. Grubunu namağlup bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turunda devam edecek.

  • Galatasaraylı futbolcular da tecrübeli çalıştırıcıya yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla veda etti. Paylaşımlar şöyle:

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