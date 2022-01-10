Kerem Aktürkoğlu: Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi, bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında, siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz.