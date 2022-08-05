Diyarbakır'da 70 noktada narko-terör operasyonu!

Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit J.Uzm.Çvş. İlyas Genel Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3,6 milyon TL tutarında;

- (30) kg toz esrar,

- (107) kg kubar esrar,

- 1.150.710 kök kenevir bitkisi,

- 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı