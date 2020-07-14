Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır. Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır."