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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Suriye açıklaması | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Suriye açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir. Devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından yaşanan hadiselerin sınırımız ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır

        Giriş: 01.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:04
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        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
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