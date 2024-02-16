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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden AKPM'ye 'Azerbaycan' tepkisi

        Dışişleri'nden AKPM'ye 'Azerbaycan' tepkisi

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:24
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        Dışişleri'nden AKPM'ye 'Azerbaycan' tepkisi
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM), Azerbaycan Ulusal Heyeti'nin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyuyoruz" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

        "Bu karar, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır ve temsil hakkına aykırıdır.

        İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceği de açıktır.

        Türkiye, AKPM’yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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