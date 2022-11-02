Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakan Muş'un açıkladığı veriler şöyle:

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29.3 milyar dolara çıktı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi.

Detaylar birazdan...