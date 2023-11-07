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Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Polat çiftinin yanı sıra 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM AVUKATI HEM MALİ MÜŞAVİRİYDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, soruşturmanın kilit isimlerinden olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinin avukatı ve müşaviri Ahmet Gün’dü.

AYLIK GELİRİ İÇİN 180 BİN TL DEDİ Tutuklanan Ahmet Gün’ün ifadesinde sorulan sorulara göre, Polat çiftinin şirketlerinde inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün de tutuklananlar arasında. İfadesinde muhasebe ve inşaat işlerinde gelen geliri ile emekli maaşının gelirinin aylık toplam 180 bin lira para kazandığını ifade eden Ahmet Gün, suçlamalar hakkında açıklama yapacağını söyledi. REKLAM

30 SAYFA İFADE VERDİ İfadesinde Engin Polat’ı, estetik güzellik şirketinin muhasebe işlerini yaptığı için tanıdığını, Dilan Polat’ı da Engin Polat’ın eşi ve bazı şirketlere eşi ile ortak olmasından dolayı ismen tanıdığını belirten Ahmet Gün, 30 sayfa ifade verdi.

SAHTE FATURA SORULDU Mali Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gün’e, Nilgün Yılmaz adına kayıtlı ve Polat ailesi tarafından yönetilen şirketin 2023 yılında 14 milyon 720 bin liralık alış kaydının bulunduğu aynı yıl bildirim satış kaydının bulunmadığı bildirilmiştir denilerek, Polat ailesi tarafından sahte fatura temin edilmesi için kullanıldığı belirtilen 5 firmadan biri olan Kuzey Aksesuar şirketinin sahte belge düzenleme ve ibraz etmeme tespitleri yapıldığı soruldu. Gün, ismi geçen şirket ile ilgili çalışmanın 30 Haziran 2023’de sonlandığını belirterek, bu sorunun muhatabının firma yetkililer olduğunu söyledi. REKLAM

İŞLEMLER TEK TEK SORULDU Yöneltilen sorular arasında Dilan Polat’ın sahibi olduğu Rise & Shine kozmetik şirketiyle ilgili hesap hareketleri de yer aldı. MASAK tarafından temin edilen belgelere göre, firmanın bir mal alış satışı olmadan sahte fatura temin ettiği iddiaları soruldu. Gün, firmanın yetkilisi ve yöneticisi olmadığını belirterek, “Bu firma ile ilgili de vergi müfettişleri tarafından gerekli incelemeler yapılmaktadır” dedi.

25 MİLYONLUK SAHTE FATURA Rise & Shine firmasına sahte fatura düzenleyen Tasf.Hal.Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat isimli şirketten, 25 milyon 337 bin 753 TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendiğinin tespit edildiğini belirten polisin sorusuna Gün, bu firmadan düzenlenen faturalara mali müşavirlik hizmeti vermediğini belirtti.

MEBLAĞ YÜKSEK VERGİ DÜŞÜK Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri şirketinin, MASAK raporlarında geçen 2022 ile 2023 yılı arasındaki bankadaki hareketleri soruldu. REKLAM Bankadaki hareketlere göre şirketin banka hesaplarının akışı yüksek meblağlarda görüldüğü halde ödenen vergi oranlarının düşük olmasındaki çelişkinin ne olduğu sorusuna cevap veren Gün, “Tarafımıza sunulan hesap hareketleri satış, kâr ve vergi tutarları ilgili olarak MASAK raporları tarafıma tebliğ edilmedi. Eğer bir usulsüzlük var ise suç duyurusu savcılığınıza iletilecektir.” MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, Dilan Polat ve Engin Polat’a ait şirketlerin, incelenen banka hesaplarında, banka işlemlerinin meblağları yüksek olduğu ancak ödenen vergilerin oranların düşük olduğu ortaya çıktı.

DİLAN POLAT GÜZELLİK SALONU Soruşturmada, Dilan Polat’ın Güzellik Kozmetik şirketleriyle ilgili de sorular da yöneltildi. Sorulardan biri de şuydu: “Dilan Polat Güzellik Kozmetik şirketi, firmalara sahte fatura düzenleyen JİNEP GÜMÜŞ İML DIŞ ANONİM ŞİRKETİ isimli firmadan 10 milyon 965 bin 772 TL değerinde gerçek bir mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendiği bildirilmiştir.” Ahmet Gün bu soruya şöyle cevap verdi: “Dilan Polat güzellik şirketinin mali müşavirliği tarafımdan halen sürdürülmektedir. Bu firmanın da defter ve belgeleri vergi müfettişlerine incelenmek üzere tarafımca teslim edilmiştir. Görev tanımım gereğince firma yetkilileri tarafından bana ulaştırılan belgeleri eksiksiz olarak usul ve yasaya uygun şekilde kayıta geçiririm. Bu yüzden iddia edilen konudan bilgim yoktuk” dedi. REKLAM

150 MİLYONLUK SAHTE FATURA Ahmet Gün’ün soruşturmasında ortaya çıkan detaylardan biri de 150 milyon liralık sahte fatura detayı dikkat çekti. Soruşturmada, DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin, Tasf.Hal.Fekpen. Plastik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirket isimli firmadan 150 milyon TL değerinde gerçek mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. Gün bu soruya ise “Tasf. Hal. Şirketin 2022 yılı 10. Ayından itibaren mal müşavirlik hizmeti tarafımdan verilmemektedir. DP Güzellik şirketinde muhasebe hizmeti tarafımızdan 2022 yılı Haziran itibari ile sonlandırılmıştır.”

TEK TEK SIRALANDI MASAK tarafından ortaya çıkarılan Polat ailesine bağlı firmalar tarafından düzenlenen sahte faturalar tek tek soruşturmada Ahmet Gün’e soruldu. Bunlar arasında Tasf.Hal.Byzgun Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi isimli firmadan 29 milyon, yine Tasf.Hal.Jineps Grup yapı İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi isimli firmadan 30 milyon değerinde gerçek mal alış ve satışı olmayan sahte fatura düzenlendiği soruldu. REKLAM Gün, kendisine sorulan bu sorular üzerine elinde MASAK raporunun olmadığını belirterek "Sorumluluğum 213 sayılı VUK mükerrer 227. Maddesinde aynen mali müşavirlerin sorumluluğu defter ve belgeler uygun beyanname vermemeden dolayı sorumlu olup firmaların vergisel yükümlüklerini yerine getirmemesi, çalışanın bulunmaması mali müşavirliğin sorumluluğunda değildir" dedi.

AYNI GÜN 250 MİLYON TL PARA AKIŞI Ahmet Gün’e sorulan sorular arasında 250 milyon TL’nin aktarılması da dikkat çekti. Soruşturmada şöyle denildi: “MASAK tarafından yapılan soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin nakit hareketliliğiyle birlikte zamansal olarak analizinde; söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmını soruşturmaya konu şüpheliler ile akrabalık istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekildiği, nakit çekilen tutarların neredeyse tamamını yine aynı kişilerce hemen hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın banka hesabına ya da Engin Polat ile birlikte yöneticisi olduğunuz Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketin banka hesaplarına nakit yatırıldığı bu şekilde nakit yatırma ve çekme konu tutarın 250 milyon olduğu bildirilmiştir. 250 milyon TL’nin kaynağını, şirketler arasındaki transfer şeklini ve kimin tarafından takip edildiğini açıklayın.” Ahmet Gün bu soruya MASAK tarafından belirtilen para transferleri ile ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, “Bu şirketlerden mali müşavirlik verdiğim şirketlerin kazancı bana bildirildiği şekli ile yapmış oldukları ticarettir. Milda Gayrimenkul isimli şirkette bahse konu paranın toplanma sebebini bilmiyorum” dedi Bu ifadenin ardından Ahmet Gün’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme! Haberi Görüntüle Dilan ve Engin Polat tutuklandı Haberi Görüntüle

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