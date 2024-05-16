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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman 18 Mayıs Cumartesi: 19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın 19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan 19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge 19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük 19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu 19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler 19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. PUAN DURUMU O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 36 32 3 1 89 24 65 99 2.FENERBAHÇE 36 29 6 1 92 31 61 93 3.TRABZONSPOR 36 19 4 13 64 48 16 61 4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 36 17 7 12 51 40 11 58 5.BEŞİKTAŞ 36 16 7 13 49 43 6 55 6.KASIMPAŞA 36 15 7 14 60 64 -4 52 7.CORENDON ALANYASPOR 36 12 14 10 51 48 3 50 8.ÇAYKUR RİZESPOR 36 14 7 15 48 56 -8 49 9.EMS YAPI SİVASSPOR 36 12 12 12 42 52 -10 48 10.BITEXEN ANTALYASPOR 36 11 12 13 41 47 -6 45 11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 36 10 14 12 51 53 -2 44 12.YILPORT SAMSUNSPOR 36 11 9 16 40 48 -8 42 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 36 11 11 14 41 53 -12 41 14.TÜMOSAN KONYASPOR 36 9 13 14 37 48 -11 40 15.MKE ANKARAGÜCÜ 36 8 15 13 44 48 -4 39 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 36 10 8 18 46 56 -10 38 17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 9 10 17 45 48 -3 37 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 8 13 15 41 50 -9 37 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 36 9 9 18 42 72 -30 36 20.İSTANBULSPOR 36 4 7 25 26 71 -45 16 Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.