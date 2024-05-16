Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın en önemli karşılaşması olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR
Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PUAN DURUMU
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.