Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.